近期由於受到通膨、雞蛋短缺影響，台灣除了雞蛋批發價創下歷史新高，農委會需要專案從國外進口蛋，鴨蛋價格也受到波及。此外，台北市議員鍾沛君今（30）日加碼爆料，豆腐已成為下一個漲價常見食材，其中雞蛋豆腐更是翻倍漲。

台北市議員鍾沛君揭露，嫩豆腐跟雞蛋豆腐都有明顯的漲價情況出現。（圖／示意圖，達志影像）

鍾沛君提到，民進黨政府執政下可說是萬物齊漲，從先前的雞蛋、鴨蛋、便當出現漲聲，現在傳出連豆腐都要漲價。鍾表示，因缺雞蛋的關係，雞蛋價格節節高升，從每台斤50元飆漲到每台斤55元。農委會主委陳吉仲呼籲大家改吃鴨蛋，結果造成鴨蛋價格上漲，從每台斤53元漲價到每台斤61元。

鍾沛君接著指出，老百姓為了補充蛋白質，只好改採購豆腐，與去年價格對比，嫩豆腐從11元漲到如今的14元。雞蛋豆腐因為雞蛋黃豆雙漲，從去年19到23元，一到今年價格幾乎翻倍。鍾直言，平民食品漲聲四起，什麼都漲了，未來也很難指望降價。骨牌效應，就像是個揮之不去的夢魘。

對於鍾沛君的發文，網友也紛紛砲轟蔡政府，「你覺得現在的執政黨會在乎人民的生活嗎？疫情期間，都不管你死活了」、「叫他先漲薪水，不然執政黨都當薪水小偷」、「別輕忽了台灣人的韌性，萊豬核食都能甘之如飴，缺電缺水缺蛋也無妨」、「陳主委點石成金」。