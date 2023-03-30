蔡英文總統當地時間29日抵達紐約，晚間參與The Glasshouse飯店的僑宴，紐澤西州州長墨菲在會中強調，他完全支持拜登總統和布林肯國務卿為確保台海和平與穩定所做的努力，紐澤西州也會繼續與台灣合作。美國在台協會主席羅森柏格則重申美國遵守台灣關係法與三公報六保證，在此原則上發展雙邊關係。

今晚的僑宴包括駐美代表蕭美琴、紐澤西州州長墨菲和美國在台協會主席羅森柏格等人都出席致詞。羅森柏格表示，就在幾天前，她接任AIT主席，這對她來說特別有意義，也有幸與蔡英文總統及其相當有能力的同事、台灣僑民代表，共同關注台美夥伴關係。

她肯定台僑很多都是具有商業頭腦和公民意識的領導人，是提升經濟成長的重要推動力，也對提升美台關係至關重要，她重申美國40多年來主張的「一個中國政策」，是在台灣關係法、三個聯合公報和第六項保證原則上，推動發展美台關係。

她強調，台灣是我們第八大貿易夥伴，最近台美啟動21世紀貿易倡議談判，期待能取得快速進展，並通過增加貿易投資，來擴大我們在關鍵供應鏈上的合作。

羅森柏格強調，美國一直致力於建立包括台灣在內的全球夥伴關係，並通過外交項目向台灣夥伴提供援助，我們也正努力讓台灣有意義地參與國際組織和多邊論壇。我們也與理念相近國家密切接觸，幫助他們加深對台灣在全球經濟扮演重要角色的理解。

她說，台灣是具有民主共享價值觀的燈塔，我們很高興，在我們的合作夥伴關係中擁有它，我們也正在與包括台灣在內的所有合作夥伴一起努力，堅持維護民主的關鍵原則，台灣是一股向善的力量，也是一個寶貴的朋友。

紐澤西州長墨菲表示，他和妻子多次訪問過台灣，並在那裡結交了終生的朋友，也與台灣簽署姊妹州協議，2021年我們最大的城市新澤西州紐瓦克市與桃園市簽署了姐妹城市協議，這是該州首次與其他城市締結這樣的協議。

他說，這樣的合作夥伴關係是深厚而持久的，紐澤西具有靠近紐約的優勢，也是美國最多元化的州，擁有來自各地不同的移民，而且這些移民世世代代都仍同時保有他們家鄉的傳統和習俗，在紐澤西許多主要街道上，也都有台裔美國人所開餐館散發出來的香味。

他強調，自己完全支持拜登總統和布林肯國務卿為確保台海和平與穩定所做的努力，並為此保持所有溝通管道的暢通，他向蔡英文承諾，紐澤西州將在這些方面繼續與台灣合作。