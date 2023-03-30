「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」將在6月底到期，疾管署正推動《傳染病防治法》修法銜接。衛福部長薛瑞元透露，草案仍有地方要酌修，再來開一次會後，就可以送行政院和立法院，要拚拚看在6月底前完成修法。

《傳染病防治法》修法小組去年底啟動，由中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝擔任召集人。修法預計分2階段進行，主要是將此次處理新冠肺炎的經驗入法，一旦發生下一個傳染病大流行，行政作業就會更順暢。

針對修法的最新進度，薛瑞元今日表示，目前政院已審查過一輪，草案還有一些地方要酌修，也許還會再開一次會，之後就可以送院會、立法院，現在已經是3月底，「我們要拚拚看」。《傳染病防治法》修法範圍大，會先把急迫的條文拉出來，做第1階段的修法，銜接6月30日屆滿的特別條例。另外一些有爭議、比較沒有急迫性的，則留到第2階段處理。

薛瑞元進一步表示，第1階段修法的急迫性內容，包括隔離、檢疫、發通知等管制措施，還有徵用、疫苗採購等。最後的草案出來後，會力拚1、2個月內完成修法。若趕不及，對指揮中心的運作影響不大，原因是國內已逐步解封，影響的是日後的新興傳染病，不過也能不完全排除對指揮中心的影響，若未來有新興變異株出現導致大流行，指揮中心需重啟時，未完成修法，就會出現問題。