感覺身體到處痛卻檢查不出來？全台約有5％的人感覺身體某個地方疼痛、疲倦、拉肚子、便祕、胃不舒服、心悸、吸不到氣，看遍診所、醫院、中西醫，找過各科醫師求診仍找不到病因，40歲到50歲盛行率最高，女性稍多於男性，這類民眾可能是罹患「身體症狀障礙症」。

臺大雲林分院心身醫學中心主任黃偉烈表示，這類患者覺得全身到處都在痛，由於檢查找不到原因，也常被診斷為「纖維肌痛症」、「慢性疲勞症候群」、「腸躁症」、「自律神經失調」，正式的診斷詞彙是「身體症狀障礙症」，該院心身醫學中心針對這個領域研究已10年。

黃偉烈說，所有人都會有來自身體的各種訊號進到大腦，較不重要的訊號會被大腦過濾掉，不會被明顯察覺，但這類民眾因過濾功能缺損，容易擔心、太緊張、太注意身體，以至抓到很多假警報，不必注意的不舒服他們會覺得很嚴重。

他解釋，當注意力過度於擺在一個東西上，會傾向從中間抓到一個負面訊號，，愈注意抓到的負面訊息就越多，形成惡性循環，注意力合理分配在其他事情，就不會那麼難受，但是通常到精神科求診時已經困擾太久了，要把注意力拉出去，需要一些額外功夫。

這類患者的朋友們通常會以「不要想太多」勸導，黃偉烈表示，但是對於不確定是不是疾病的問題，還是要跟專業的醫師討論，他們才會真的安心，有信賴後比較能在他們的生活做一些調整，也就是分散注意力，找回過去生活中的興趣，產生一個「平衡之道」。

黃偉烈強調，治療上不是醫師主動給什麼東西，而是看個案有什麼心理需求，有些討論給藥，有些只要調整心態就好，看關鍵的問題在哪裡，療程多久因人而異，有些人幾個月就改善，生活方式很快就建立起來，有一些有慢性化的困難，長期就診一到兩年的也是有的。