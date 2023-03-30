屏東賴姓男子去年與初次見面的楊姓男子喝酒，他因被嫌態度不佳，竟持刀殺死對方，一審輕判12年，二審考量他殺人後朋友勸他出面投案，他竟回應「不要啦，先回去睡覺，睡醒了再說」，認定他毫無任何悔意，改判13年半，賴提上訴，最高法院駁回確定。

賴男去年3月15日晚上與互不相識的楊男喝酒，楊向賴敬酒並自我介紹，賴雖舉杯回敬但更專注在別人對話，楊男因認賴態度欠佳終出口指責之，雙方為此發生爭執，楊走出屋外撥打電話，賴趁機將刀從隨身包包取出並置於褲子右後口袋內。

楊男再度走進屋內後，賴與楊再次口角互嗆，賴從褲子右後口袋將刀具抽出，並正手持刀衝向楊男朝其軀幹正面猛刺一刀，因傷及心臟之左、右心室，楊低血容休克，送醫急診無效死亡。

屏東地方法院一審考量賴男一時盛怒殺人判刑12年，高雄高分院二審認為他蔑視他人生命、毫無任何悔意，加重改判13年6月，賴不服提上訴，最高法院駁回確定。

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