國家通訊傳播委員會（NCC）於29日會議決議，為擴大及加強對海纜之保護，提出《電信管理法》修正草案，補足規範客體納入與海纜登陸站連接之纜線、國內海纜機房及與其連接之纜線，增加規範核心資通系統亦可能遭受虛擬侵害的態樣，且加重違法者刑責，民進黨立委洪申翰表示肯定，並呼籲數位部加速研擬台馬海纜納入國家關鍵基礎設施，定期評估風險威脅及弱點。

洪申翰提到，台灣與馬祖的海纜近五年頻繁斷裂高達29次，不僅造成馬祖四鄉五島居民生活與經濟上的不便，更引發國際關注，甚至有國際媒體及國安專家提到「看起來是北京針對性的騷擾，或是準備切斷全台通訊的演習」。

洪申翰表示，欣見行政團隊兌現在他3月10日總質詢的承諾，後續會加強追蹤報院的進度，期待能夠盡早送到立法院審議。

除了支持修正《電信管理法》，洪申翰也呼籲數位部，必須加速研擬台馬海纜納入國家關鍵基礎設施，定期評估風險威脅及弱點，並建立橫向、縱向通報、告警機制，也要與地方政府合作，進行防護演練，確保設施遭受危機災害威脅時，建立支援協定。

洪申翰強調，台馬海纜這麼多的斷纜事件，最該被譴責、被追究的是中國大陸政府放縱漁船、抽砂船、貨船破壞，甚至讓人懷疑其中有刻意的意圖。未來會繼續與民進黨連江縣黨部持續追蹤提升離島數位韌性的議題，並監督行政團隊，加強海纜中斷後的緊急應變與備援機制、發展提供修復的海纜船、衛星通訊系統、微波、雷射通訊等技術，為台灣的國防與和平持續努力。