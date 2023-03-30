櫃買中心與元大證券29日共同合作舉辦「推動優質企業上（興）櫃宣導會」，藉由與各與會企業高階主管意見交流，期能協助具發展潛力之新創公司順利進入櫃買市場。

櫃買中心總經理李愛玲表示，櫃買中心積極打造多功能與多層次全方位交易所，完善市場制度，提供企業及投資人多元化選擇，藉由相關機制協助企業縮短進入資本市場之時程，滿足各類型不同成長階段企業的籌資需求，期有更多優質企業透過櫃買市場成長茁壯，籌措充裕資金進行產業轉型升級，並投入更多研發資源及招募優秀人才，達成強化公司經營體質及永續發展的目標。

元大證券副總經理林佩宸表示，櫃買中心為企業進入資本市場過程中最重要的合作夥伴，自成立以來已成功協助2,400多家之公開發行公司進入資本市場，且上（興）櫃家數仍穩定成長中。因應市場環境變遷所帶來的各種挑戰，企業可透過申請上櫃來進行籌資、擴大營運規模，並促使企業在制度建置、法令遵循、勞資關係及公司治理等方面更加完善，在知名度、信賴度、推展業務及招攬優秀人才亦有極大助益。

櫃買中心於本次宣導會中，針對企業進入資本市場好處進行說明，並透過直接面對面之溝通，協助公司就相關議題及早規劃準備。櫃買中心將持續積極引進更多具發展潛力的企業進入櫃買市場，並提供投資人更優質的投資平台，創造共贏的局面。