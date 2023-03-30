北市一名男姓警員，去年8月晚間在Twitter上傳自拍裸露生殖器之全裸照，標注「誰比我急」，被51人點閱「喜歡」，遭到檢舉送辦；法官依以網際網路張貼之方式供人觀覽猥褻影像，判處男警罰金8000元，得易服勞役，緩刑2年。

據判決書指出，該位男警去年8月21日晚間某時，在北市某分局派出所宿舍內，在Twitter頁面中，張貼「嗯…很急…台北有誰比我急」等文字，同時上傳及張貼其全裸坐於床沿之猥褻照片，藉此方式使不特定多數人均得透過連結網路之方式加以觀覽。

警方於同年10月11日接獲風紀情資，經調閱推特帳號資料比對確認，報請北檢偵辦。

法官審酌男子身為員警，卻知法犯法，僅因家中發生變故，心情不佳，而恣意將裸照上傳社群網站供人觀覽，且權限未設隱私，該篇貼文已有13則留言、4次轉推、51人點閱喜歡，顯然已危害社會善良風俗，有所不該。

法官考量其坦承犯行，態度堪稱良好，且自拍全裸照於刊登1周後，自感不妥而下架，目前已未繼續使用該帳戶貼文，法官依以網際網路張貼之方式供人觀覽猥褻影像，判處該位男警罰金8000元，得易服勞役，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受4場法治教育。