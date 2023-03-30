白安參與「遇見新美」15日演出。（寬寬整合行銷提供）

新北市美術館將於4月起舉辦一連串的「KICK OFF！新北市美術館園區開放」系列活動，首部曲為15、16日舉辦的「遇見新美」，融合多元美聲、超強卡司，接連2天的草地音樂演唱會呈現新北多元族群融合樣貌，金曲獎最佳台語男歌手許富凱將擔任2日活動的總壓軸演出，預計帶來一連串經典好歌。

許富凱曾在高雄與長榮交響樂團合作演出備受好評的他，這次也將與新北市交響樂團合作，期待再度帶給觀眾一場聽覺饗宴；此外，這也是他在美術館演唱的處女秀，許富凱分享自己平時也會去看展：「工作空檔放假時，我會自己一個人去看展，如果當天遇到好天氣心情會加倍美好，現在新北又多一個可看展放鬆的地方，希望開園後喜愛看展的朋友們一起來。」透露屆時自己會用音樂及歌聲一起迎接陽光與花香，希望帶給觀眾溫暖幸福感受。

創作女聲白安受邀參與15日演出，平常有空也喜歡去看展覽的她，儘管行程滿檔還是特別空出時間參與這場活動，更透露會帶來比較特別的歌單：「因為我覺得美術館是一個很特別的場域、很有美感的地方，我應該會挑選一些比較酷一點、有趣一點的歌，也希望讓大家聽到『美術館般的我』。」

新北市美術館尚在興建籌備中，為了讓社會大眾及早認識美術館，特別先行對外開放第一期戶外園區，為開館暖身，並舉辦一連串的「KICK OFF！新北市美術館園區開放」系列活動，4月15、16日由多位強力卡司帶來連續2天精彩節目，卡司名單陸續公開，跨世代、跨族群的多元音樂一次呈現。