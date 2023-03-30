有華人的地方就有媽祖廟！「媽祖」為台灣最普及深入民間的信仰， 媽祖遶境盛事每年亦吸引上萬人朝聖，為台灣宗教盛事之一。台中海線多座香火鼎盛的媽祖廟宇，從農曆2月就開始緊鑼密鼓展開一連串熱鬧精彩遶境活動，外地許多朝聖民眾開始預訂周邊下榻的飯店。

國曆5月「媽祖生」遶境活動，將首日駐駕於台中港酒店大廳；晚間良辰吉時邀請媽祖入住總統套房。(台中港酒店提供)

台中港酒店鄰近廟宇及人文豐富的梧棲老街，看準春季野餐及媽祖遶境時機，推出「2023女神假期」，自2023／4／1至2023／5／31止；專案涵蓋有「女神謝禮籃乙組」、防水野餐墊乙個，平日入住台中港酒店豪華雙人房，兩人同行每人只要2294元起，並贈翌日自助式百匯早餐吃到飽。

台中港酒店樂滿地自助百匯早餐，菜色琳瑯滿目。(台中港酒店提供)

台中港酒店說，另享館內免費設施三溫暖、健身房，並貼心提供高鐵定點定時免費來回接駁服務。讓入住的民眾有如女神般禮遇，輕鬆享受春日野餐時光！邀請全民一起瘋媽祖輕旅行，感受豐富人文生活與周邊廟宇文化，熱鬧精采活動不間斷。

梧棲朝元宮媽祖廟是先民渡海來台的守護神。(台中港酒店提供)

台中港酒店為推廣及支持在地特有文化活動，今年適逢「朝元宮湄洲大媽渡台60週年」及「台中港酒店十週年慶」，攜手「梧棲朝元宮」，在國曆5月「媽祖生」遶境活動，首日駐駕於台中港酒店大廳；並於晚間良辰吉時邀請媽祖入住總統套房!

台中港酒店強調，首次將飯店現代時尚感與傳統文化活動結合，展開一連串「2023梧棲大囍 女神假期」精彩活動，藉此活動讓入住飯店的國外商務客及來自各地旅客，可更近一步感受濃厚的台灣傳統文化氣氛與宗教文化之美，邀請民眾至台中港酒店共度文化知性假期，共創難忘的美好回憶！