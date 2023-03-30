【愛傳媒簡秀枝專欄】戰鬥力昂揚的台灣當代藝術家洪易（1970-），在疫情解除、半百人生之後，重磅出擊，從創作斗室，走向產業，以 「厚禮樹V.S藝時代 」作為新發展。

這也是洪易告別家族畫廊、禮品集團後，自我救濟措施，他不希望受制於人，同時更期待擴大目標，讓藝術走向全世界，衍生性禮品，進入現代人生活，落實藝術生活化、生活藝術化的理想。

「與其抱怨藝術產業的不健全，合作對象的認知差距，藝術家不能只有在夜闌人靜中，守著孤燈創作，他要挺身而出，拓寬發展道路，呼朋引伴，集眾人創意與能量，共同出擊，坐收集市效果！」

藝術家的人格、操守以及創意培養，一直被社會賦予嚴苛標準，要求他們閉門謝客，專心創作，但產業界給予他們的條件，未盡公允，在若干政治因素干擾下，進軍國際困難重重。

身材魁梧、豪氣干雲的洪易，在恪遵藝術家操守與創意的角色之餘，決定挺身自救，希望借重台灣民間活力，讓藝術家創意被看到、被珍惜，並被帶入生活中。

這個由洪易親自操刀設計，在台灣藝術界尚無前例的新里程碑 ，準備以全新面貌開展，下（4）月8日（六)下午3點，正式為「厚禮樹V.S藝時代 」舉行開幕典禮，邀請藝術愛好者，共同支持，並作見證。

簡單地說，這是洪易自救圖存的大手筆活動，他以母雞帶小雞方式，分別在台中鬧區，擴大成立展覽空間，呈現自己作品，也讓其他藝術家一起搭便車，共同集市、創造聲量，更讓藝術愛好者，有逛百貨公司的方便，可以一次看得夠。

這個嶄新的空間，位於台中西屯區文心路三段4號，是獨棟建築，前院偌大空間，正可以展示雕塑作品，迎接台中蛋黃街廓的車水馬龍，透過每件藝術品的魅力，主動迎向公眾，希望與更多藝術愛好者結緣。只要民眾願意走進建築，洪易大半生的創作，一字排開，琳瑯滿目，有收藏級的大作品，也有饋贈、裝飾用的延伸性作品，自用送禮兩相宜。

同時，獨樂樂不如眾樂樂，洪易豪邁奔放的個性使然，他覺得，藝術創作或藝術產業，不能只有一個人好，必須大家一起好，團結起來，才會有力量。目前透過洪易的好人緣，招兵買馬加入的藝術家群，來自海內外，不同世代，以及不同創作風格，熱鬧非凡，可以讓藝術的賞析，變得輕鬆有趣，多采多姿。

無獨有偶，洪易心繫大台北的藝術愛好者的在地性方便，目前也加入S7美術館，租下1樓的大空間，與日帝、晴山、99度等藝術中心為鄰，透過各樓層的藝術展覧，讓民眾用串門子的心情，樓上樓下跑，然後把環肥燕瘦，互相對話並作比較，多元吸收，讓藝術可以更具親和力，走入每一個家庭。

去年秋天，S7美術館1F藝時代畫廊就打出【S7 to S7】的聯展，從洪易、皇.雷普耶斯、張立曄、黃柏維、梁月、方文山、曾韋翔，帶來熱潮，成為話題。

這回台中的活動，更為盛大，一是慶賀藝時代畫廊的改組、增資、喬遷之喜，另方面，在擴大經營內容，祭出「與24位藝術家擁抱藝術」（Embrace Art With 24 Artists），開幕展的藝術家群，包括：

王立偉、王明仁、王國仁、王智斌、王德合、方文山、洪易、皇・雷普耶斯、柳依蘭、陳世憲、陳宗勳、 陳炳臣、高孝午、張立曄、張和民、張新丕、許自貴、梁月、黃志偉、黃柏維、曾韋翔、廖迎晰、寧芮潔、賴昱成。

為什麼是24位藝術家？！

洪易解釋，24，是數字，具有循環意識，一天24小時，一年24節氣，循環的過程中，連結出完整、圓滿。

藝時代畫廊在台中文心路上的新據點，以圓滿的概念，邀請24位藝術家，一同參與開幕盛會。

24位藝術家各有各的專精及精彩之處，在同一個空間裡，多元交流，交互碰撞，引發作用，必然產生全新火花。

畢竟每位藝術家都是一個小宇宙，思想和所用的創作媒材迥異，會型成一套屬於自身的獨特體系。

油彩、壓克力、環氧樹脂、膠彩、墨、不銹鋼、銅、烤漆、陶磁、木材、現成物、玻璃纖維、樹脂等多樣化的 媒材、風格及想像力，有如多重聲部的交響樂出場，相互交錯呼應，形成豐富而多元融洽的多重「宙」世界。

目前一樓，規畫戶外雕塑展區，有十餘件的大型雕塑，聳立其間，與路過民眾，招手說嗨，生動有趣，非常吸睛。

二樓，以平面繪畫為主軸的複合式空間，展覽場和餐廳結合，多元化的 空間設計，讓觀者能體會藝術融於生活的方式。

藝時代畫廊成立以來，致力於藝術生活化概念，希望把美和藝術，融入生活之中，䌓忙的都會生活間，拉出一個具想像的空間，讓人們生活，多一點藝術因子，讓周遭環境或居家生活，處處是藝術，創意無所不在。

至於厚禮樹，是藝術文創的嶄新行業。厚禮，就是台語諧音，禮數周到，以藝術創作延伸文化創意產業，把藝術與美學平民化、大眾化，讓大眾生活中，加入更多藝術的可能。

在現代主義興起之初，藝術很純粹，只為藝術而生，重視純藝術的思考，為藝術方向發展，不為他人服務。

然而，這樣的思維，發展到後來，逐漸遠離人群，造成普普藝術的反思，讓艶俗、複製、現成物⋯，通通可以成為藝術，讓全民把藝術當朋友，帶入家庭，分享同好。

如今當代藝術蔚為風潮，跨域跨界跨世代，純藝術依舊為菁英所擁抱，但也容許更多元弘揚藝術。

曾經活躍於民間產業的洪易，經常反思，藝術對於台灣社會和台灣人來說，究竟意味著什麼？扮演什麼角色？！有什麼功能？藝術有沒有辦法從菁英化的小眾，億來億去的富豪金錢遊戲專利中，走出窄門，迎向普羅大眾，真正進入生活，讓藝術更和藹可親，更藝術可以作出有感的常民貢獻。

尤其大家談國際化，我們拿什麼去和國際競爭，如果別人都有的，別人都會的，台灣不一定有優勢，倘若把台灣在地化元素，常民生活的因子，透過藝術創作，帶到國外，用「異國風情」的概念，分享台灣的獨特，必然可以引起外界的好奇，這種新鮮感與差異化，正是台灣藝術界可以廣泛引用、推廣的。

藝術本無國界，對真善美的信仰，對在地的好奇感動，正是國際藝壇可以百花齊放、花團錦簇的理由所在。

厚禮樹，則回歸台灣多禮好客的本質，在社交界迎送往來，送禮是文化的一部分，然而，送禮，卻是門大學問，吃吃喝喝之外，如果加注藝術的概念，讓藝術走向社交，分享藝術在富而好禮的社會中，扮演一定份量與角色。

為此洪易跳脫出藝術家單純、專注的角色，組織厚禮樹公司，以藝術大眾化為經營理念，把藝術作衍生性商品，成為社交一部份。

他認為，任何事都有進步的可能性，生活中還有許多視角或觀念，可以美化、升級。去除過往藝術的冰冷、孤傲、自命清高，讓藝術走出神殿，與全民共同生活。

洪易創作12生肖，並與禮坊公司合作「12生肖禮盒」，結合華人送禮文化，讓自己創作的符號和理念：融於文創商品中，正能量的豐富色彩，喜氣洋洋的幸福感，成功打入年節禮品市場，造就了一般藝術品不可能達到的銷量，更造就民間逐年收藏12生肖的有趣風潮，在限量發行的概念下，市場供需與逐年漲價，果然漲了數十倍，各個擁有者喜不自勝，年節應景、可以使用，可以收藏，又可以賺錢，優點多多。

誠如1930年代，德國包浩斯建築名校，提供了藝術跨設計的案例，啓迪了藝企合作的先河。有為者亦若是，長年受東方文化薰陶與影響的洪易，起心動念把藝術的可能性更擴大，更多面向地進入生活，打破材質偏見、以混搭設計，同時在容器包裝上推陳出新，未來以厚禮樹作為媒合創作的平台，藉以讓更多企業家和藝術家，共同碰撞出新思維，合作出擊。

當然，厚禮樹是帶有實驗精神的理念和理想，要將藝術擴展到生活面、大眾面對這樣的理念，會不會接受，能不能在限量中，累積出量產的數量，有經濟規模，才容易存活。

因此，理念的溝通、團隊的磨合、法規的掌握、通路的開發，無一能倖免。而人際關係的鋪陳，如何成為大企業集團禮賓服務的基本款，在在考驗著團隊。

厚禮樹，可說是台灣藝術文創的全新模式，有藝術家群的實力創意資源，有高級明亮、寬敞舒適的展示接待空間，還是幕後惺惺相惜、互相信任疼惜的出資夥伴，讓愛好藝術與創意的人生理想，成為永續發展的志業，最後以追求效益的事業方式經營，不但希望產品與服務，無遠弗屆，也要讓專業要求與經營成效，使命必達。

著名的德國行為藝術家約瑟夫·博伊斯（Joseph Beuys，1921-1986）曾以種樹，實踐他的社會雕塑，台灣洪易，則以台灣在地生命力，多元民俗元素創作，同時以厚禮樹實踐藝術生活化的整體思維，連結藝術家、藝術產業，以及富而好禮社會，造就21世紀、屬於台灣的另類社會雕塑，值得觀察與期待。

作者為典藏雜誌社社長

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