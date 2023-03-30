天得歐氏、歐黃寶釵慈善基金會共同捐贈救護車、災勘車及高階生理監視器給新北市消防局；昨（29）日上午10點在第三消防大隊鷺江分隊辦理捐贈典禮；新北市消防局長李清安指出，由衷感謝此次慈善義舉，希望在這些努力下持續精進救護效能，提供社會大衆更好的院前緊急救護服務品質，不負市民所託。

財團法人天得歐氏慈善基金會自2014年成立以來一直默默行善，2018年起每年捐贈新北市消防局高頂救護車及相關救護器材，至今累計共捐贈高頂救護車5輛、生理監視器6台、災勘車2輛和救護外套、背心等，總價約2千500萬元；這次在得知大隊部災勘車、鷺江分隊現有救護車及二重分隊高階生理監視器需汰換後，立即捐贈災勘車及高頂救護車各1輛、高階生理監視器2台，

新北消防局指出，本次捐贈均為現代化的救援車輛能有效提升救援效率，高階生理監視器能夠即時監測患者的生命徵象，有助於提供更快速、精準的醫療救援及照護，給市民更加全面的服務。

新北市消防局長李清安表示，近年來為提升患者存活率，新北市消防局除了推動全民CPR急救教育、成立高階機動救護支援隊、增加重症第三人出勤機制，更是實施骨針IO施打及消防車輛AED運送等努力。生理監視器及骨針快速注射相結合，操作簡單快捷，對於急救患者的生命徵象監控及迅速輸液非常適用。