民進黨中央黨部今（30）日開記者會，批評新北市府在邀集里長參與風力發電課程的教材是淘寶貨，內容使用簡體字，酸侯「連中華民國的繁體字都守護不了」。對此，國民黨文傳會副主委江怡臻也列舉蔡英文總統公開信、高雄市文化局官方刊物《文化高雄》等案例，批評綠營根本是雙標黨。

江怡臻指出，蔡英文2008年曾寫信給陳明文，通篇不少簡體字，請民進黨好好地再把該信閱讀一次，再來罵侯友宜，她也質疑，蔡英文怎麼寫「開」、「們」、「應」、「還」，歡迎各界一起檢視蔡英文的公開信，一起揪錯，也痛批，民進黨最應該罵的就是蔡英文。

江怡臻也舉例，民進黨執政下的僑委會使用教材也曾出現簡體字，還被自家立委何志偉質詢，就連高雄市文化局2021年也被發現在官方刊物《文化高雄》月刊上使用簡體字「愛」、「騰」惹議，高雄市長陳其邁在哀悼前總統李登輝的字條中也用簡體字。

江怡臻補充，民進黨立委蔡易餘、劉世芳都曾說，有台灣人使用簡體字、聽大陸歌曲，就充分證明台灣是自由民主的國度，為什麼現在就不可以？她強調，民進黨永遠兩套標準，在蔡英文出訪不敢講中華民國的政治氛圍下，意圖圍魏救趙，轉移焦點。