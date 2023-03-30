蔡英文總統過境美國東西岸，夾在美中兩強角力中間，行程極為敏感低調，傳出大陸駐美大使不斷打聽蔡英文的行程，對此，民進黨立委趙天麟表示，陸方的作法非常幼稚，不管陸方怎樣打探蔡總統的行程，相信可以順利進行；國民黨立委王鴻薇則批評，這次蔡英文訪美行程處處保密，媒體甚至形容外交部長吳釗燮好像嘴巴裝上拉鍊，總統過境美國是很正常，但為何外交部長嘴巴要縫上拉鍊呢？

總統府先前對蔡英文的過境美國行程始終保密，直到抵達紐約前的專機上才透露當天活動，趙天麟說，中華民國總統不分黨派出訪，是非常正常的，是主權獨立國家該有的作為，蔡總統也不例外，陸方不該借題發揮，雖然沒有侵台跡象，但對台的侵擾沒有停止過，北京當局應該要停止文攻武赫的行為，這是我們國家元首的作為，沒有任何挑釁。

而中駐美大使不斷打聽蔡英文的行程，對此，趙天麟痛批，陸方這樣的做法非常幼稚，4年前他陪同蔡總統訪問加勒比海邦交國時，也有過境美國，當時陸方就有動員人士抗議，這裡面除激進人士外，也不乏黑道流氓人士，這樣的做法其實並不影響蔡總統行程，因為美國雖然是自由國家，但同時也是法治國家，一定會讓蔡總統行程相當安全。

趙天麟表示，這樣的做法等於葬送中國大陸的的國際形象，不斷呈現地痞流氓式的作為，對於一個泱泱大國到底有什麼好處？他們現在要打聽蔡總統行程，相信總統行程還是會平安，但是對這樣幼稚的行為，真的覺得他們應該適可而止。

王鴻薇則表示，這次馬前總統訪陸，許多綠營人士不斷去嗆馬英九，但他已經說了很多次中華民國，也提到總統職務，民進黨政治人物還要故意曲解，請問一下蔡英文總統訪美有公開談到中華民國嗎？

王鴻薇指出，這次蔡總統訪美行程處處保密，媒體甚至形容吳釗燮嘴巴好像裝上拉鍊，過境美國的行程，是非常正常的，為何外交部長嘴巴要縫上拉鍊呢？為什麼要處處保密呢？這樣是不是委屈了蔡總統？

王鴻薇批評，這次蔡總統過境美國行程，可以看到美國一副小心翼翼，本來宣布要有的簡報行程臨時喊卡，這點非常奇怪，是不是處處有中美之間的角力，民進黨一直盯著馬前總統，有沒有矮化同時，是不是也用同樣標準檢視蔡總統這次的美國行。