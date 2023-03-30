國道日前出現一輛「神A」豐田Altis疑似右前輪爆胎，車身一高一低下猛晃動仍繼續行駛，不但揚起大量煙塵，路面也被刮出一道大痕，網友怒轟「不愧是神A」、「開輪框的」；無獨有偶一輛軍車日前也被目擊在國道上「前腳狂抖」，疑似也是前側輪胎異常，輪胎不斷左右晃動，離譜一幕全被拍下。

臉書「爆料公社」曝光影片，該輛豐田Altis行駛在國道上疑似右前方輪胎爆胎，輪框不段摩擦路面引發煙塵，地面上還有一道非常長的刮痕，Altis從內線道一路開到外側車道，絲毫沒有要停下意思，車身一高一低搖晃的畫面被目擊民眾拍下，嚇壞不少網友。

網友紛紛留言「不愧是神A」、「開輪框的」、「幫忘劃道路線！」「應該是在參加wrc的車」、「根本GTA實境版」、「為了省拖車費反而了更多」、「可能女朋友家裡沒人」、「第一次看到開這麼穩的頭又大」、「這不抓出來讓他賠錢修路，沒天理啊」；還有網友發現這輛「神A」經過交流道時並沒有下交流道，質疑：「難道駕駛都沒有感覺嗎？ 實在太神了」、「請受我一拜」。

無獨有偶，日前也有網友發現一輛軍車再國道上「狂抖」，疑似也是前輪發生狀況，只見輪胎不斷左右晃動，離譜一幕也被網友怒轟「乘坐高官所以很抖」、「這就是精實的國軍」、「不出意外的話學長準備要出意外了」、「要起飛了，勤前教育是在幹嘛」。