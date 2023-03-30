台南市政府勞工局今年首場中型徵才活動，4月15日上午在中西區南美里活動中心辦理，緯穎科技、艾爾斯半導體、美喆國際、雲雀集團、統一超商等24家廠商提供1711個職缺，期望透過此活動，讓廠商都能找到好人才、求職者能找到好工作。

勞工局長王鑫基表示，台南市今年預計辦理4場大型就業博覽會，並依產業需求辦理中、小型徵才及專場活動逾300場次，並透過職涯諮詢服務，幫助不同專長的求職者找到理想工作。

王鑫基說，目前疫情已趨緩的情況下，各產業對人才需求也大量增加，市府今年首場中型徵才活動以社區、在地就業媒合為主；另因應疫後飯店業人力需求，邀請台南大員皇冠假日酒店、台南富驛時尚酒店、月見溪行館等3家旅宿業參加徵才，提供57個工作職缺。

勞工局表示，活動當天提供履歷健檢等服務及多項求職好康禮，鼓勵求職者多多投遞履歷，增加面試機會。為協助求職者釐清職涯方向提高面試機會，現場還有「職涯相談室」服務，民眾可採預約方式申請。