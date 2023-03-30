事實上，聯準會今年可能再升息一次並不是什麼新鮮事，上周該央行發布的最新利率點陣圖即顯示決策官員預估基準利率將在今年升至5.1%（中值）到頂，維持去年12月所做的預測不變，這表示大多數聯準會官員認為到今年底「只會再升息一次」。

聯準會在3月會議將基準利率調升25個基點，至介於4.75～5.00%。

根據芝加哥商業交易所（CME）FedWatch工具，目前市場認為聯準會在5月3日會議上維持利率不變的可能性約為6成，而再升息25個基點的機率略逾4成。

該眾議員並表示，鮑爾在這場共和黨閉門會議上敦促國會考慮調升存款擔保額度。目前美國聯邦存款保險公司（FDIC）提供的存款保險額度為每帳戶25萬美元。鮑爾並向與會議員表示，在銀行倒閉事件發生初期，中型銀行存戶大舉將存款轉向大型銀行的現象已經緩解。

這場閉門會議原本旨在討論提高舉債上限等事宜。