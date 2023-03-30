Mann在美國的國家商業經濟學協會(NABE)一場會議上發表談話，指出：「天然氣價格尤其是處於下行趨勢，這種動態將在推動整體通膨率下降方面顯得非常重要」。

「但是核心通膨和服務的趨勢是在上升，這將使得我們的工作非常的困難」，因為英國央行設定的2%目標是與整體通膨率有關，而不是較高的、更持久的核心通膨。

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