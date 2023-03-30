觀光股今（30）日共有3檔個股進行除息交易，以經營手搖飲品牌「歇腳亭」崛起的聯發國際(2756)開高2.05％、開盤即完成填息，連鎖餐飲集團六角(2729)開高1.99％後走揚3.13％，耗時36秒亦填息達陣，韓式連鎖餐飲集團豆府(2752)則穩揚0.77％，填息率達20％。