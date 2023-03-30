在高通支持下，QITC團隊得以參與更多國際商展、投入高通和其技術夥伴的研發計劃，藉此提高能見度，在國際市場嶄露頭角。本次參展的13家新創團隊包括翔安生醫(AcuSense BioMedical)、宇康生科(APrevent Medical)、奎景運算(Avalanche Computing)、奧榮科技(avilon intelligence)、池安科技(CHELPIS)、悠由數據(DataYoo Application)、桓竑智聯(IHH)、女媧創造(NUWA Robotics)、美商宇心生醫(QT Medical)、司圖科技(Spatial Topology Technology)、聲麥無線(VM-Fi)、沃司科技(Vossic Technology)、岳鼎(xMight)。這些新創團隊充份運用5G、蜂巢式物聯網、邊緣AI、機器學習、機器人開發創新解決方案，並將其應用在智慧醫療、智慧城市、智慧零售、物聯網服務、多媒體、農漁業、會議展覽等領域，充分發揮台灣新創的能量，展現5G垂直應用的競爭力。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，今年高通再度帶領QITC優秀團隊在智慧城市展中，展現了新創團隊卓越的實力與競爭力。其中，2020年第二名團隊美商宇心生醫（QT Medical）、2020年入圍團隊聲麥無線（VM-Fi），以及2021年冠軍團隊女媧創造（NUWA Robotics），更已獲邀進入高通QualcommR Advantage Network，成為高通全球商用生態系成員。透過與全球合作夥伴的協作，加速關鍵基礎建設和服務轉型，大幅提升效率、降低成本、強化安全及永續性，讓城市的居民享有安全感、幸福感的美好未來。未來高通將持續攜手台灣資通訊生態系，以5G通訊技術結合AI、物聯網等應用，進一步實現智慧城市的願景。

高通2019年在台首度舉辦QITC，以此發掘和培育優秀的新創團隊，讓台灣的創新思維與全球資源整合，迄今已累計育成39家優秀的新創團隊。除了入選團隊競賽獎金，也提供完整的新創育成計畫，包括產品開發測試所需的工程資源、商業輔導；此外，智慧財產權保護和專利策略培訓，更是QITC育成計劃中相當重要的一環，透過提供智財權工作坊和專利申請獎勵，高通鼓勵新創團隊在應用新科技、開發新產品的同時，及早了解智財權管理與專利佈局的重要性，提升核心競爭力，4年來已累積46項專利申請。