上回主場交手敗北，湖人30日再遇公牛避免遭對方橫掃，明星前鋒詹姆斯（LeBron James）重返先發陣容，拿下25分、7籃板及4助攻，「一眉哥」則在家鄉芝加哥狂轟38分、10籃板，雙雙助湖人以121比110打敗公牛，持續捍衛季後賽席次。

兩隊第1次對決，正好是詹姆斯因右腳肌腱撕裂休息1個月後的首次出賽，該場是詹皇生涯第2度從板凳出發，攻下19分、8籃板，最終湖人以108比118不敵公牛吞敗，在這一波連5場客場之旅中，湖人首戰的對手又碰上了公牛。

湖人首節一陣狂轟猛炸，曾取得17分領先，次節公牛將雖然比分追上，不過湖人在最後2分鐘打出10比0攻勢，以59比51進入下半場，第3節公牛持續追擊，拉文（Zach LaVine）一記灌籃將落後分差縮小到個位數，末節湖人攻勢再起，趁公牛進攻當機時轟出12比3攻勢，湖人再也沒有顧忌，輕鬆以121比110收下勝利。

近期表現出色的里夫斯（Austin Reaves）此戰8投7中，替湖人貢獻19分，羅素（D'Angelo Russell）斬獲17分；公牛以武切維奇（Nikola Vucevic）29分、12籃板最為突出，迪羅薩（DeMar DeRozan）則攻下22分，上次交手不斷羞辱湖人的貝弗利（Patrick Beverley）全場5投0中，沒有分數進帳。