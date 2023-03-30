頭份市北橫公路附近一塊空地，遭徐姓男子闖入傾倒建築廢棄物。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市北橫公路附近一塊空地，遭徐姓男子闖入傾倒建築廢棄物。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

家住頭份的徐姓男子，因過年缺錢花用，竟起意到桃園承運工地建築廢棄物及棄土等，自行駕駛大型砂石車載運回苗栗縣頭份市北橫公路頭份大橋附近空地偷倒，黃姓地主發現報警追查，轄區頭份警分局尖山所員警花了九牛二虎之力逐一清查來往砂石車，發現一部遭吊扣車牌的砂石車涉嫌重大，經追查涉案徐某到案坦承不諱，依廢棄物清理法及毀損罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣長鍾東錦非常重視縣內遭不法之徒任意傾倒建築廢棄物，甚至是有毒化學物資等，在縣務會議中指示環保局及警察局必須加強查察，維護苗栗好山好水的純淨環境。

苗栗縣警頭份分局尖山派出所在今年過年前的1月20日，接獲轄內黃姓男子報案指稱，他名下一塊位於北橫公路頭份大橋附近的空地，因先前租給高鐵公司充當混凝土場，場地四周有架設圍欄，進出口並有上鎖管制，卻發現遭不明人士破壞門鎖，侵入亂倒建築廢棄物、棄土等。

尖山所所長饒達隆受理後立即率領員警前往現場查勘，並通知苗栗縣政府環保局派員到場會勘後確認為建築廢棄物，傾倒廢棄物占用面積約有百坪，警方根據廢棄物傾倒狀況估算，現場至少有7、8台大型砂石車的量，警方隨調閱現場周邊路口監視器，逐一清查可疑對象砂石車。

警方經過多日清查，發現一部未懸掛車牌砂石車涉有重嫌，再循線追出駕駛人為徐姓男子，就是轄內偷倒廢土慣犯，經蒐證完備後通知徐某到案，徐某坦承是因年關將近無錢花用，在網路上看到徵用倒廢土廣告，經與對方連繫後，以2車次3萬7千多元代價協助處理建築廢棄物，並由他個人開砂石車赴桃園某工地載運至黃某土地，剪壞門鎖後進入偷倒。

警方依照現場所留廢棄物數量，研判徐某說詞避重就輕，詢後將全案依廢棄物清理法、毀損等罪嫌函送苗栗地檢署偵辦，並繼續追查其餘廢棄物來源。

頭份警分局分局長林育旺表示：違法棄置廢棄物影響民眾身體健康、財產、環境土質及水源甚鉅，是警方查緝重點工作，警方絕不容許有不法分子任意傾倒廢棄物，破壞本縣好山好水，業者與民眾應發揮公德心，勿心存投機或僥倖進行不法行為，若有查獲廢棄物違法棄置行為，將會同環保單位嚴查依法究辦絕不寬貸。藉此呼籲鄉親，若發現疑似非法傾倒廢棄物行為者，請立即撥打110電話，警民合作為全體生活環境共同付出一份心力。