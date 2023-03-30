另外，中國人民銀行公布，為維護季末流動性平穩，30日開展人民幣（下同）2,390億元7天期逆回購操作，利率仍持平於2％。據此計算，公開市場連續4日累計淨投放規模達6,290億元，其中30日為1,750億元。

根據路透統計，本周逆回購到期總額3,500億元，其中3月28日占比逾半，30日到期量為640億元。

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