大陸今年的重點任務是恢復經濟，但民企信心有待提高。北京清華大學中國發展規劃研究院常務副院長董煜指出，目前中國經濟面臨的最大問題是「信心」和「預期」，當局要多發聲，打消民營企業的顧慮。對於阿里巴巴創辦人馬雲回國，董煜評價：「他回來了很好，希望繼續發揮其想像力」，想像力是中國數位企業的生命力所在，是推進中國式現代化的重要引擎。

《星島日報》報導，曾任中共中央財經委員會辦公室副局長的董煜昨在中國記協舉辦的「新聞茶座」上表示，近來高層密集發聲，就是為提振信心，讓市場主體對今後恢復信心，對未來經濟增長好轉抱有預期，其他技術性等方面的難題是肯定能解決。

董煜表示他在國家發展改革委工作多年，據他個人近距離觀察，當局對於民營經濟的態度一直沒有變化，不能渲染成對整個行業帶來影響。不過一段時間以來，圍繞反壟斷、教培治理、訊息安全、共同富裕等問題，市場上出現一些片面的、錯誤的解讀，有的甚至危言聳聽，對各方預期和信心造成一定的干擾，對此要認真辨識、及時糾偏。

他說，從兩會期間官方多次發出保障民企的聲音，到國家網信辦將嚴厲打擊網路惡意損害企業家形象聲譽的違法行為，以及海南省政府對民營企業家涉案人員「能不捕的不捕」等，都是當局發聲打消民營企業顧慮的體現。