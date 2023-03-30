花蓮玉里高中4位觀光事業科高一生曾在求學過程中遭遇挫折，對學習失去信心，因緣際會接觸精品咖啡，把握學習機會探索咖啡世界的奧妙，從中找回自信，且日前初試啼聲參加飲品藝術挑戰賽相繼獲得佳作肯定，捷報傳回校內令師長動容，期許他們未來能在屬於自己的舞台上持續發光發熱。

花蓮玉里高中觀光事業科高一學生陳冠穎在參賽過程中，細心的觀察磨豆機磨出的咖啡顆粒大小。（玉里高中提供／羅亦晽花蓮傳真）

第5屆景大盃飲品藝術挑戰賽甫落幕，首次參賽的玉里高中陳冠穎、古亭宇、王勝榮及徐芸萱等4名觀光事業科高一學生，經與全國高中職及大專院校選手們一較高下後，分別在手沖咖啡組與咖啡杯測組中，獲得佳作成績。

花蓮玉里高中觀光事業科高一學生古亭宇於參賽過程中，小心翼翼地注入水柱，避免咖啡風味遭受影響。（玉里高中提供／羅亦晽花蓮傳真）

獲得手沖咖啡佳作的陳冠穎及古亭宇2人，2年前因故於高中求學階段中輟，返回校園後，經指導老師曾錦蘭的耐心陪伴與教導，不懂咖啡的他們，開始學會秤重、挑出瑕疵豆、研磨咖啡豆、控制水溫及沖煮的注水力道，從中培養出高度的專注力，並在摸索咖啡世界的過程中，發現自己的專長而增加自信及到校學習的動力。

同樣獲得手沖咖啡佳作的王勝榮雖對主要學科毫無興趣，卻在飲料調製沖煮咖啡的課程中，找到興趣，並在學習過程找到影響一杯咖啡好壞的原因，包括粉的粗細、水溫高低、水粉比例、沖煮速度等，最後在多次練習下找到咖啡的最佳風味及表現自我的舞台。

花蓮玉里高中觀光事業科高一學生徐芸萱，在競賽時發揮味覺敏銳度，打敗他校選手獲得佳作肯定。（玉里高中提供／羅亦晽花蓮傳真）

在咖啡杯測組中拿下佳作的徐芸萱，從市區學校休學後轉學至玉里高中就讀，從來沒有接觸過精品咖啡的她，剛開始相當排斥喝咖啡，認為每杯咖啡都是苦澀味，後經不斷調整與磨練，開始喝出咖啡中不同的酸味、甜味及香醇的風味，最後在競賽時發揮味覺敏銳度，打敗他校選手獲得肯定。

觀光科主任黃琇薰表示，咖啡世界對偏鄉高中生較為陌生，感謝指導老師曾錦蘭利用課餘時間及假日用心指導學生，提供設備讓學生練習，將不可能化為可能，讓他們找到能讓自己發光發熱的舞台。

玉里高中校長鄭志明則期望學生透過比賽提升學習視野外，也能在過程自發學習到更多專業知識，並訓練抗壓力，對未來就業很有助益。