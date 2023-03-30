每年3月下旬到5月是梅子的產季，醫師表示，梅子營養豐富，富含維生素C，可增強免疫力且可抗氧化、抗老化，且屬高纖維水果，可促進腸胃蠕動、預防便秘，且可清熱解毒，可治療口腔潰瘍、治療感冒。醫師並提醒，因梅子較酸，胃酸過多者要小心食用。

婦產科醫師張瑜芹在其臉書粉專表示，梅子對身體有3大好處，包括可補充維生素C、調整腸胃功能、可清熱解毒。

1. 補充維生素C：梅子含有豐富的維生素C，有助於增強免疫系統，促進傷口癒合，並具有抗氧化作用。

2. 調節腸道功能：梅子含有豐富的膳食纖維，有助於促進腸道蠕動、幫助消化、預防便秘和痔瘡等腸道問題。

3. 清熱解毒：梅子具有清熱解毒的作用，有助於預防和治療感冒、喉嚨痛和口腔潰瘍等疾病。

此外，根據食藥署的食品營養成分資料庫，梅子的熱量非常低，每百公克的梅子熱量僅35大卡，低於芭樂的38大卡、橘子40大卡，更遠低於奇異果的56大卡，是不想攝取過多糖分、以控制血糖或減重者的選擇。