台北生技園區正式啟用立即吸引大批生技醫療業者前來洽詢，據世康開發內部統計，目前預計進駐的生技醫療企業已超過30家，其中以生技新藥、細胞治療、生技服務、高階醫材及智慧健康等5大類占比最高，也顯示台灣生技業對台北生技園區的需求十分強烈，生技產業將為資通訊後，台灣與全球接軌重要發展之一。

台北生技園區為全國首件聚焦生技產業發展的BOT開發案，基地面積超過1.5公頃，由世康開發興建總樓地板面積近3萬坪的生技大樓，並設置逾5000坪生醫創新育成中心及近12000坪的產業空間。設置研發、試量產、商辦合一的產業空間，引進技術研發中後期或規模較為成熟的生技業。

在育成中心方面，除常駐培育空間可供近30家廠商進駐外，另設有共用儀器區域、核心區域、產業交流空間等，提供40席共用實驗區座位、9間P1、P2等實驗室、1間試量產製程實作示範區域等研發量產專業場域。

台北生技園區是全國首件聚焦生技產業發展的BOT開發案，結合民間資源公私合力推辦，並肩負帶動生技產業全台串聯、接軌國際，生技產業大躍進的起點。世康開發團隊由董事長黃茂雄親自領軍，複製南由世港軟體園區成功經驗，再度打造台灣生技產業聚落廊帶的核心引擎。

值得一提的是，世康公司將精準對位進駐廠商需求，投資新台幣2億元的共用儀器，減輕新創企業團隊購置儀器設備負擔，打造台北生技園區研發、營運、產業交流的優質環境。