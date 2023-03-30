車主引頸期盼，特斯拉在車輛產能解決後，在各地區陸續啟動銷售新車款，台灣Tesla表示，Model S、Model X、Model X Plaid將在第2季開始首批限量交車，售價304.99萬元起，惟Model S Plaid版本尚未有明確交車時程。

特斯拉官網分別對這兩台車給出了「目前擁有最快加速的量產車款」與「目前擁有最快加速的量產休旅車款」的稱號，Tesla Model S Plaid零百加速時間只需2.1秒，續航里程最高可達652公里；Tesla Model X Plaid零百加速也只需2.6秒，最高續航里程可達536公里，成為史上性能最強大的SUV之一。

不過，Model X雖然有5～7人座的配置，但Plaid版只提供6人座配置。顏色上，全新車色「Ultra Red烈焰紅」也同步開放選配，不再只能挑選黑與白。

官網價格顯示，Model S標準配備售價為304萬9900元起，Model S Plaid標準配備售價為336萬9900元起。Model X標準配備售價自348萬9900 元起；Model X Plaid標準售價自379萬9900元起。

兩款高階車即將登台，且價格相對下修，可望推升特斯拉在台銷售量。特斯拉Model 3與Model Y第1季已在台灣掛牌超過3000台。