台灣大道2樓房屋倒塌3人受困，鋼筋水泥散落驚悚畫面曝。(翻攝照片)

台中市消防局表示，30日10時44分獲報中區台灣大道一段299巷10號災害搶救房屋損毀案件，經警方轉報稱房屋倒榻壓到人，經聯繫報案人表示現場為工地施工，隔壁2樓RC結構建築物倒塌，稍早已救出一名60歲男性傷者，OHCA送往台中醫院急救中。

台灣大道2樓房屋倒塌3人受困，鋼筋水泥散落驚悚畫面曝。(翻攝照片)

消防局表示，目前初步了解有3人待救，出動第七大隊、信義、中區、中港、北屯、大誠及西屯前往搶救。

搜救人員到現場搶救中，警方呼籲請用路人儘早改道，並遵守管制，以免影響工作人員救災。