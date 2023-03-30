女星大S（徐熙媛）的前夫汪小菲近期事情繁雜，離婚官司被判敗訴，750萬元財產恐遭強制執行，忙著上訴爭一口氣，又被旗下前直播團隊孟賀控訴積欠近4百萬薪水，已透過品牌發聲明駁斥。昨（29日）晚上，汪小菲在直播裡突流下男兒淚，女主播見他哭斷腸，趕緊遮住鏡頭。

汪小菲29日出現在麻六記官方直播間，問身旁的帶貨女主播：「這麼晚還在播太辛苦了，能陪孩子嗎？」得知對方播再晚都會每天早上7點半送孩子上學，忍不住哭紅雙眼，把頭別了過去，說女主播「真討厭」，女主播見狀，暖心輕拍他的肩，笑著道歉。

汪小菲的情緒稍微平穩後，跟女主播聊為什麼深夜會來直播間，他透露回家睡覺時，腦子不斷惦記著9點、10點及11點要開會，一睜眼發現2點多了，發現麻六記直播間的同仁還在工作，「所以我特別感動。」語畢，汪小菲再度掉下眼淚，五官哭成一團，女主播趕緊起身遮住鏡頭，承諾汪小菲直播團隊會更加努力。

不過，許多大陸網友無情地留言吐槽：「情緒化+表演型人格，恐怖」、「他可能有心理疾病了，該去看心理醫生」、「大S那十年簡直在渡劫」、「真會演啊」、「我在直播間想念，我就是不付撫養費，菲傭們心疼死了」。

汪小菲和大S離婚後爭議不斷，日前大S向法院聲請強制執行前夫750萬元財產獲准，汪小菲敗訴後不服， 27日在微博公開多張請款單，包括學費、買草莓、添購文具到剪頭髮等，以及110年12月1日至112年3月3日的家用費，合計三千零四八萬四千一百二十元，強調「這只是冰山一角，我會繼續上訴。」大S則透過經紀人發聲：「判決就是給他的回應」。而小S（徐熙娣）昨出席活動，談及大S的心情，表示：「你覺得我敢講我姊姊的事情嗎？只能說姊姊身心靈方面都很OK，重點有姐夫（具俊曄）在，所以整個家都充滿粉紅泡泡。」