歡慶新北投車站重回北投6周年，台鐵台北鐵路餐廳特別推出「酒家菜便當」，於4月1至5日、4月8、9日共7天，在新北投車站「台鐵便當快閃店鋪」、台鐵便當台北站1號店販售，每份200元，每天中午11點開賣，售完為止。

台鐵酒家菜便當。(台鐵提供)

台鐵表示，新北投支線是日據時期1916年設置，是台鐵淡水線新北投支線的終點站，也是台北市僅存的百年車站，木造結構是一大特色。1988年因北淡線停駛，新北投車站站體當時拆遷至彰化台灣民俗村，幸好最後又重組完成，於2017年4月再次在捷運新北投站旁對外開放，目前由台北市文化基金會營運管理。歡慶新北投車站重回北投6周年，台北鐵路餐廳特別設計「酒家菜便當」，源自北投招待貴賓的精緻宴飲，便當主食「麻油雞飯」特別加入花蓮太巴塱部落種植的紅糯米，是早期部落招待貴客、慶典時的珍貴食材；主菜「油爆蝦」，副菜魷魚螺肉蒜是酒家菜不可缺少的經典菜餚，以及櫻花蝦豆乾丁炒韭菜花、金沙芋泥球和清爽鮮蔬等。

台鐵表示，吃完便當，民眾還可觀賞展覽《驛百年—時空的旅人與歸者》，一遊溫泉小鎮，享受悠閒時光。