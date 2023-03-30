黃宣受邀擔任知名運動飲料年度代言人，今（30日）出席母校國立臺灣師大附中111學年度運動會，學校事前保密到家，當黃宣忽然現身操場司令台，立即引發全校騷動，黃宣不改獨特風格直說睽違12年首次重返母校，心情超嗨「真是荒謬的讚」，隨後解釋要大家別誤會，「我對荒謬的定義是褒而不是貶，就是無法形容的開心啦」；他還帶領4000名學弟妹合唱校歌，並參與全校師生的接力賽，青春回憶瞬間湧入他心頭。

黃宣當年以超高分的優異成績，第一志願考入師大附中；但也因他在學校是個很有想法的調皮學生，高中未能應屆畢業，以同等學歷報考大學，後來大一休學後，又再度重回高中補勞動服務，才得以拿到畢業證書；如今以校友身分回到學校跟學弟妹分享經驗，黃宣說：「雖然我很調皮，但音樂項目是我的最愛，代表學校參加歌唱比賽，帶領全班同學參與演出，為師大附中奪下全國高中第一名，感恩當年力薦我的國文老師龍祥輝，他知道我不愛念書，但卻發掘我的音樂潛力，老師從來不設限制，反而鼓勵我朝著自己興趣才華發展」，他才能在音樂中找到更多想像的空間。

黃宣今出席師大附中運動會。（舒跑S提供）

被問到求學時期最難忘的事？黃宣分享高中時經常在校外演出，在學校也會吉他彈唱，「老師都叫我不要來學校，班上不是讓你表演的地方，如果要表演就不要來學校了，因此到了高三，每天中午12點我就離開學校」，黃宣坦言當時之所以每天還是堅持早上到學校，主要是不想讓父母擔心，雖然自己調皮，高中時花很多時間在音樂創作上，但他認為：「相信過程，在過程中創造價值，不要被自己的期待所綁架。」並分享自己的座右銘「容許錯誤的可能，創作意外的美麗」。

提到近況，黃宣表示最近都在忙製作新專輯，下半年也會有電影推出，「之前疫情期間，因為較少演出，少見到粉絲，反而空閒時間多，創作力大增，在新專輯加入許多新元素，期待新專輯盡快推出，請大家拭目以待」。