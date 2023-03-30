博鰲亞洲論壇2023年年會30日上午舉開幕式大會，由新任大陸國務院總理李強出席並發表演說。他表示世界不確定已成為常態，亞洲跟世界都處於歷史十字路口，要攜手共建亞洲命運共同體、打造世界成長動力源，為和平發展注入更多確定性，包含為變化環境注入更多確定性、共同守護和平穩定；打造成長中心為經濟復甦提供更多確定性，同時為全球治理與人文交流注入更多確定性。

李強也強調，無論世界發生什麼變化，中國都將堅持改革開放、創新驅動，為世界經濟發展注入新動力，讓各國分享發展機遇與紅利，作為長期穩定發展、勇於前進、自信開放的中國一定是促進世界繁榮的巨大力量。

經濟面上，李強表示，從近日觀察到海南過去的旅遊黃金周，變成黃金月、黃金季，郵輪如織，免稅商品火熱，反映出大陸經濟韌性強、潛力大、活力足的長期向好基本面。他說下一步仍將堅持穩字當頭、穩中求進，把擴大內需、深化供給側結構改革結合作大市場，並推出擴大市場准入等一系列措施，讓「國企敢干、民企敢闖、外企敢投。」

他更強調，中國一路上都有美好風景，歡迎大家走走看看，有風景的地方就有新經濟，就有合作共享的發展機遇。

演說一開始，李強認為今年博鰲亞洲論壇主題，「不確定的世界：談團結合作贏挑戰，開放包容促發展」的主題非常好，切合時事有很強的現實意義。由於當前世界變化交雜，面對前所未有挑戰讓不確定成為常態，全球迫切希望能有更多更強的確定性力量。

李強表示，亞洲跟世界都處於歷史十字路口，要攜手共建亞洲命運共同體、打造世界成長動力源，為和平發展注入更多確定性。首先必須共同守護和平穩定發展環境，為當今的變化環境注入更多確定性。過去10多年亞洲取得矚目發展成就離不開整體和平穩定大環境，因此必須強調亞洲國家的和平倡議，反對單邊制裁與長臂管轄，又或發起新冷戰、要求站隊等，以此共同維護世界和平安寧。

李強指出，第二需共同打造更具活力的增長中心，為經濟復甦提供更多確定性，亞洲占全球超過30％國際貿易，作為世界經濟壓艙石、推進器，要抓住新的科技革命與產業機遇包含數位經濟等，讓亞洲成為新的經濟復甦動力源頭。

此外，還要要提升亞洲區域經濟一體化，加強宏觀政策協調，包含大陸與東協3.0版談判，共建合作區域更廣的開放大市場，促進全球貿易投資自由化，反對貿易保護與脫鉤斷鍊等，以確保全球產業鏈與供應鏈暢通。

李強表示，還要為全球治理注入更多確定性，去年亞洲接連舉辦金磚國家、G20等會議，為完善全球治理發揮重要作用，應繼續以聯合國為核心、國際法為基礎的國際秩序，並深化糧食、能源環保、減災減貧等領域合作，發出時代強音、貫徹多邊主義。

第四點則要為人文文明交流注入更多確定性。亞州包含中國在內，許多都是發展中國家，有獨特文化與國情。李強表示應實踐文明倡議，尊重各國發展道路，反對文明衝突與意識形態對抗，提升文化、衛生、媒體、青年相關教育，打造不同文明交榮共生的新樣板。