經濟部長王美花30日赴立法院備詢。（姚志平攝）

4月電價確定調漲，平均漲幅11％，企業、民眾更擔心夏季用電高峰，台灣會不會缺電；經濟部長王美花今於立法院上再度掛保證，「台灣不缺電」，但她卻坦言，電價確實還沒漲足，台電會審慎因應未來情勢，9月底電價審議委員也會進行客觀判斷。

王美花解釋，台灣一年會開兩次電價審議委員會，下次開會是落在9月底，要同步考量能源價格，就目前成本來看，近來能源價格有下滑；不過，王美花表示，即使4月電價調漲11％，台灣的電價成本在全球能源市場來看，價格還是非常低。

對於王美花掛保證，「台灣不缺電」，立委賴香伶奉勸王美花，不要隨便掛保證，缺電賭上請吃雞排，因為現在雞排一片漲到100元；王美花表示，民眾會有缺電疑慮，主要是擔心無法補上核二廠2號機除役後的用電缺口。

王美花進一步解釋，核二廠除役，這個政策時間點大家早就知道，其次，近年來台灣也新增很多再生能源，第三，能源調度的效率也提升，綜合以上理由，台灣不會缺電。