高雄水情今起轉橙燈，水利署搭建7.6公里「銀色巨龍」水管，抽用屏東地下水給高雄，未料引發高屏搶水大戰。今（30）日屏東里港鄉親氣憤持布條抗議高雄搶水，並要求停工。對此，高雄市長陳其邁今回應，希望區域間彼此互相幫忙，任何幫助高雄的縣市都表示誠摯謝意。

南部乾旱未解，水利署南區水資源局計畫在屏東縣境內開發地下水，再經由7.6公里水管運送給高雄使用，此舉引發屏東人反彈，屏東里港鄉今號召百人抗議「高雄搶水」，拉白布條寫到「還我水權，留條生路給農民」，並要求立即停工。

對此，陳其邁表示，今天高雄正式轉為橙燈，目標把用水量降到136萬噸，包括工業產業用水減10％，非工業用水大戶如洗車場、游泳池等也能減到10％，也呼籲民眾持續節約用水。

陳其邁提到，高市府與水利署在抗旱開源部分，希望有多元配套方式包括農田水利會民間水井徵用，讓一些管線末端的農業用水部分也能夠滿足，至於在建築工地也盤點多個工地，就近提供民眾次級用水如澆花等使用，也能盡量滿足民眾缺水時用水不便。

此外，陳其邁指出，目前持續在興達電廠附近進行茄萣海水淡化工程，預計4月底完成，5月就可跟自來水管線併聯，另方面也會持續在高屏溪大樹等地持續擴展地下水井。

針對屏東指高雄搶水，陳其邁也喊話說，台南缺水問題比高雄更嚴峻，區域間合作很重要，也要非常感謝中央的協調調度，希望區域間彼此互相幫忙，任何幫助高雄的縣市都表示誠摯謝意。日前陳其邁其實就曾提到，有餘量區域間幫忙調度，像垃圾的問題在南部縣市也是一樣的道理。