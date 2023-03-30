馬英九參訪辛亥革命博物院 模仿孫中山鄉音喊：三民主義五權憲法 @ChinaTimes ​

前總統馬英九今（30）日參訪武漢辛亥革命博物館時，提到三民主義、五權憲法，相關新聞經轉發至社群平台PTT後引發熱議，相關討論程度已呈現「爆」等級，有鄉民笑稱，之前認為馬不敢說三民主義的綠營側翼們，看來要氣到中風了。

馬英九今在博物館大會廳的演講台前，模仿國父孫中山口音，說了「三民主義，五權憲法」8字，講話後自己還哈哈大笑；另外，博物館內珍藏了一份孫中山擔任總理時錄製的愛國演說，馬在此駐足仔細聆聽、停留了5分鐘，是參觀行程中停留最久的一站。

而針對馬英九說出三民主義、五權憲法一事，有網友大讚，「馬英九真的很有種」、「我本以為他去大陸會影響國民黨選情，沒想到鋒頭直接蓋過蔡英文訪美」，也有人嘲諷「反觀蔡英文連中華民國4字都不敢說」、「蔡英文真的被馬英九壓在地板摩擦」、「之前笑他不敢說三民主義的塔綠班，要氣到中風了」。