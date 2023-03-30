國民黨立委江啟臣的啟思民本基金會近期針對國政滿意度進行民調，民調顯示民眾對國政滿意度普遍偏低，民生經濟不滿意度將近7成，通膨問題甚至超過9成民眾有感，超越藍綠，江啟臣認為，政府如果處理不當，可能動搖執政基礎。

民調結果顯示，民眾對「外交與國際關係」的滿意度為 37.3％，「國防與建軍整備」的滿意度為36.3％，「兩岸關係」的滿意度為 33.7％，「民生經濟」的滿意度最低為28.1％，且有68.2％民眾不滿政府民生經濟表現。

交叉分析顯示，在前三項國政滿意度上，藍綠支持者看法分歧，民眾黨與無政黨支持者傾向不滿意的結果。值得執政黨注意的是，「民生經濟」不僅是全體選民滿意度最低的面向，而且綠營的支持者不滿意度為31.6％，江啟臣指出，執政黨在經濟民生的表現，也讓許多綠營支持者失望。

而近期物價問題民眾感受最深刻，民調結果顯示，有70.7％的民眾認 為「缺蛋」問題嚴重，37.6％民眾認為缺蛋問題是因為政府處理失當，認為只是天災的比例為20.9％，但不論缺蛋成因是天災禍人禍，不滿政府處理的比例達69.4％，也有70.1％的民眾認為台灣目前面臨「七缺八漲」的問題。

讓民眾最有感的，則是通膨問題，超過93.6％民眾對通膨有感，其中回答「感受強烈」者，高達70.3％，交叉分析顯示，連民進黨支持者都有高達89.2％對通膨問題有感。

此外，有74.7％的民眾表示收入沒有增加甚至減少，75.9％的民眾對政府處理通膨問題的成效表達不滿，民進黨支持者不滿的比例達 50.0％。江啟臣認為，通膨問題感受度顯然已經跨越藍綠，政府如果處理不當，可能動搖執政基礎。

針對缺電問題，有76.9％民眾擔心夏天缺電，71.1％民眾對政府承諾沒有信心，81.7％擔心漲電價 將使通膨惡化：另外，也有 68.4％民眾認為，台灣可能面臨的缺電危機，是政府的能源政策出了問題。且其中有46.5％綠營支持者擔心夏天會發生缺電問題，並有高達 58.1％綠營支持者擔心，電價上漲會讓通膨進一步惡化。

此次民調調查對象為全國20歲以上之網路人口，調查時間為3月26日至3月27日，有效樣本1118份，抽樣誤差在95％信心水準下，為±2.9％內，抽樣方法以Facebook廣告發送問卷，嚴守配額原則，配額標準為性別、年齡、地區，以反覆加權法（Raking） 進行逐項重複連續性修正，使樣本的性別、年齡、地區特徵符合全國母體結構。