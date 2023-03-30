北台灣各縣市中，以桃園市預售屋剩餘戶數最多，約18,115戶，其次為新北市，全區約17,520戶銷售中，兩市的待售單位皆高度集中重劃區。相較之下，宜蘭地區、基隆市的剩餘戶數都在2千戶以下，待售量相對少。

再觀察各行政區，北台灣達15區的預售屋剩餘戶數超過千戶，包括新北淡水、三重、土城、林口、中和、五股等六區，和桃園龜山、中壢、桃園、蘆竹、大園、八德、楊梅等七區，以及新竹竹北和寶山。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，各預售建案工程進度不同，可能未拆除地上舊建物，也可能結構體施工中，但無論工地處於哪個工程階段，預售屋限制換約規定實施後，預售建案銷況都將受到衝擊。不過值得關注的是，因應營建業缺工問題，日前不少建案拉長工期或延後完工交屋日期，此情況有機會為業者爭取更多時間消化庫存，或避開區域的大量交屋潮，稍微延後餘屋去化壓力出現的時間點。