六福村的狒狒脫逃18天後遭槍殺，原本園方堅持否認是自家動物，直到昨晚才改口，對於六福村一開始極力撇清的態度，網友大感不滿，灌爆六福村臉書粉專，留下「不推薦」評價，大量負評瞬間湧入，導致粉專呈現「清理狀態」，一度關閉評論區，而園區Google評論的負評則一夜消失，只剩五星好評。

六福村臉書粉專被負評灌爆，一度顯示清理中。(翻攝自六福村主題遊樂園FB)

六福村自狒狒逃脫後，一直堅稱不是園區的狒狒，六福村小編甚至在狒狒走失期間還發文「今天的只想抽薪止狒」的梗圖，澄清不是六福村的狒狒，結果否認了近20天，昨晚才改口承認是自家動物，讓外界覺得相當諷刺，大批網友湧入六福村臉書粉專留負評，「無法原諒不誠實的企業」、「一個謊言圓過一個謊言，再來呢？你們真可惡」、「不敢再帶小孩去，小朋友都在問為什麼要殺狒狒」、「太無情了太無情了」。

狒狒走失時，六福村還發文澄清不是自家的。(翻攝自六福村主題遊樂園FB)

由於負評太多把六福村臉書灌爆，今天六福村主題遊樂園臉書一度顯示，「現在該專頁收到的評價數量異常，我們已暫時關閉這項功能，用戶無法再留下新的評價內容」等字樣，呈現「清理狀態」，但現在網友仍持續留負評。

另外，六福村的Google評論則完全沒有關於狒狒事件的評價，前幾天的負評全部不見，維持4.5顆星的高評價，最新評價都是五星好評，根據Google頁面說明，負評消失是系統會自動處理評論，「偵測不當內容和垃圾內容。為遵守 Google 政策或法律規範，會將遭到檢舉的評論移除。」