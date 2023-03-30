亞昕集團董事長姚連地表示，2023年的房地產市場為量縮價穩。(林欣儀攝)

在台中市已推出3起案子的亞昕國際，近年來深耕十四期重劃區，其台中第3起建案「亞昕一緻」開工動土。亞昕集團董事長姚連地表示，2023年的房地產市場為量縮價穩，他推估2024年因沒有政治干擾、房市會好一點，目前仍持續尋找土地，今年在台中還有忠明路、麻園頭案將推出。

亞昕集團在台中的首案「亞昕一沐」將於第四季完工，今年首發個案「亞昕一緻」也在公開日同步開工，這幾起建案位在近年房市一級戰區的十四期，該區域為低密度、高綠覆街廓規畫，並有交通、公共建設挹注等優勢，「亞昕一緻」位在原有市區、新重劃區交會點，坐擁大連、昌平、崇德及文新商圈，環境優越。

「亞昕一緻」是亞昕在台中首座宜居建築，以創新設計與獨特規畫打造仁平段新地標，推出35到39坪三房規畫，公共空間導入「自然系慢調生活」宅度假主軸，整座社區自成一座森林。

針對房市變化，姚連地表示，房地產扮演著台灣內需市場的火車頭，火車頭若不帶動，後面傳統產業都會受影響；2023年房市量會縮一點、價格穩定，但因大環境不利於房地產的因素，大家會先採觀望態度，成交時間會拉長一點。

姚連地說，在越不景氣的時候，就是自住或投資者進場的時機，他推測2024年房地產市場會好一點；亞昕集團後續仍將在台中推案，第二案應是忠明路靠近科博館附近，且目前亞昕仍持續在找土地，目標鎖定剛性需求強烈的地段。