交通部30日在行政院會宣布清明連假交通疏運。（黃婉婷攝）

清明連假即將從4月1日開始至4月5日止，共計5天，依據往年經驗，清明假期交通量僅次於春節，加上放假日期較春節短，交通運輸需求勢將較為集中，交通部已請各單位檢視疏運能量，儘可能滿足民眾返鄉需求外，亦請各單位落實相關運具及設備檢查，以維護民眾交通安全及確保疏運順暢。

今年清明節疏運規畫如下：

● 國道部分：

一、持續入口匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於4月1日至5日，每日0至5時國道全線暫停收費等措施。

二、南向交通量最大量預計出現在連假首日（4月1日），為平日1.6倍，可能接近歷史最大量；北向交通量較為分散，以連假第三日（4月3日）及第四日（4月4日）較高，為平日1.5倍。

三、南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發；北向用路人建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時以前出發。

● 省道重點部分：

一、在台9線蘇花路廊蘇澳（南向）、蘇花改（雙向）、崇德（北向）路段實施大客車優先道，並進行大貨車時段性管制通行措施。

二、台61線西濱快速公路於鳳鼻－香山路段封閉2處平面路口及封閉台68線南寮端南下出口匝道，並於竹南路段封閉6處平面路口，提升西濱公路行車效率。

● 大眾運輸部分：

一、交通部為鼓勵民眾於春節搭乘國道客運出遊，提供民眾搭乘國道客運享有票價及轉乘優惠（如：87條國道客運路線享平日優惠或原票價85折、48條台灣好行路線持電子票證享半價優惠、以及10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費）；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價與租車優惠（如：在指定日期4人同行1人免費，以及持國道客運購票證明租車再享優惠）。

二、高鐵部分：共加開262班次列車（南下114班、北上148班），總計7天提供1257班次列車的旅運服務。

三、臺鐵部分：全線加開各級列車總計232列及加掛車廂85列次，並於4月1日至4月5日，每日開行湖口－花蓮間區間快車2列次，共10列次，加開東部幹線返鄉及返工實名制列車各4列次，合計8列次，以及加開東部幹線紅眼列車返鄉返工各1列次。於4月1日至4月5日每日加開七堵－高雄區間快車各1往返。

四、航空部分：共計提供1844架次、17萬4954個座位，其中離島管制航線計1572架次，16萬3564個座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客。

五、海運部分：台灣本島與離島間10條航線，規劃1155航次，總運能27萬3304人次之運能。