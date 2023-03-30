展望第二季，升息循環進入最後階段，預期市場波動仍大，凱投投信建議，宜優先布局投資能見度高的資產。高利率環境限縮股市評價擴張空間，益發彰顯債券投資價值。

股票資產方面，美股仍為重要觀察指標。凱基未來移動基金經理人馮紹榮表示，市場持續下修上半年企業獲利，但S&P 500企業獲利下修家數已開始減少，下半年可望恢復成長。

馮紹榮分析，美國經濟領先指標有轉強跡象，受就業市場需求與薪資成長支持，消費者信心持續改善，也對經濟成長動能形成支撐。只是考量美股評價介於10年～20年平均本益比，評價已不算低，後續須關注是否有企業獲利或經濟增長動能挹注評價推升。

回歸台股市場，凱基開創基金經理人顏克丞表示，景氣領先指標PMI持續好轉，2月新訂單—客戶存貨指數翻正，反映部分產業開始回補庫存，市場預估下半年景氣將呈現U型或V型復甦，市場信心持續回升。

顏克丞強調，預期台股最壞狀況已過，惟經過第一季反彈，評價面已回到近10年平均水準，目前評價面不算便宜，須留意地緣政治風險及第二季進入電子傳統淡季效應，後續須留意追高風險，若有回檔可以分批布局。