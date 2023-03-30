該局說明，依所得稅法規定，扣繳義務人除應於每月10日前將上個月所扣稅款向國庫繳清外，每年1月底前還要將上1年內扣繳各納稅義務人之稅款數額開立扣繳憑單，並向國稅局申報。

扣繳義務人如依規定扣繳稅款，但未申報扣繳憑單，國稅局除通知扣繳義務人於期限內補報扣繳憑單外，並按扣繳稅額處20％罰鍰，最高不得超過20,000元，最低不得少於1,500元；扣繳義務人如未於期限內補報扣繳憑單，則按扣繳稅額處3倍以下罰鍰，但最高不得超過45,000元，最低不得少於3,000元。

舉例說明，甲君為A商號負責人，也就是所得稅法所稱的扣繳義務人，A商號於110年度給付乙君租金250,000元時，甲君已依規定扣繳25,000元，但沒有在111年1月底前申報租賃所得扣繳憑單，經國稅局查獲後，因甲君有在國稅局通知的期限內補報，所以國稅局按扣繳稅額處20％罰鍰5,000元。

甲君不服，主張已依規定扣繳10％稅款，只是不知道還要申報扣繳憑單，並沒有造成國庫稅收短少，應免予處罰。

國稅局強調，扣繳義務人依所得稅法規定於給付各類所得時，負有依限扣取、繳納稅款及據實開立各類所得扣繳暨免扣繳憑單彙報稽徵機關的義務。

甲君縱使已於給付租金時扣繳稅款，卻沒有依規定在期限內按實填報扣繳憑單，仍應處罰。