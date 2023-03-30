因應全球銀行風險連環爆，薛博升指出，富邦台美雙星多重資產基金持債水位從事件前接近9成水準下降至接近8成5，主要是GRI全球風險指標及股債VIX模型暫時顯示趨避，但考量銀行業是各主管機關高度監管的行業，故預期風險趨避情況不會維持太久，3月FOMC利率維持點陣圖中間值落點在5.1％，市場預估上半年聯準會升息將屆尾聲，因此反而可以樂觀看待後市的表現。

股票方面，目前無金融股部位，持倉持續以美國大型科技股及台灣半導體為主，近期銀行風暴以歐美為主，而該基金著重台灣、美國兩地風險平衡，近期個股加碼以台股為主，相對其他多元資產配置，更能分散來自歐美的系統性風險；收益資產中，債券方面，目前無金融債部位，以公債及美國科技業債券為主，研判受銀行倒閉或接管事件影響小；考量市場波動正在擴大，受益憑證方面，加碼掩護性買權ETF部位，因波動擴大有利於掩護性買權策略的收益。

針對後市看法，薛博升仍持續看好台美兩大市場未來的成長潛力。美國部分，根據花旗驚奇指數顯示，今年美國經濟數據多數優於市場預期（大於零軸），包括2月ISM非製造業指數與新增非農就業報告數據等。因此，市場對美國經濟衰退預期降溫，後市展望看法也轉趨樂觀。歷史經驗顯示，美國聯準會停止升息前半年，標普500指數皆有正報酬績效，表現優異。

台股方面，截至2月底，相較全球主要市場，台灣加權指數股利率高達4.69％，居全球主要指數之冠，除此之外，本益比亦僅11.4倍，為主要指數中最低，顯見台股具備高股利率與低本益比的特性。因此建議佈局在台美（成熟＋新興）兩大主流市場的基金，並透過（成長股＋收益資產）雙資產配置達到收益多元，攻守兼備，投資操作相對靈活，在疫情進入高度波動時代下，是另一個資產配置的好選擇。