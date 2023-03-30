普華商務法律事務所外國法合夥律師張家健觀察，目前台灣於馬來西亞的投資分布主要在檳城、雪蘭莪及柔佛，近期投資趨勢則以半導體、電子與電機及食品產業為主。

馬來西亞的投資優勢，除了給予外資投資的個別優惠及產業優惠外，對於欲赴馬國投資的台商而言，也存在語言溝通無隔閡和政治環境穩定的優勢。

馬來西亞官方機構Invest KL馬總監（Mah Chun Wai）表示，馬來西亞政府希望能提升自有產業，也希望整體經濟狀況能透過外資挹注產業投資而有所提升，故對外資投資相關規定及政策相當重視，是以近期馬來西亞政府推出了重大政策「國家投資願景」，特別針對五項關鍵產業，包括電子與電機、藥劑、數位經濟及航太與化工產業，作為政策主軸。 張家健分享過往協助投資者或受投資者諮詢的經驗中，台商遇到的投資挑戰尤以土地投資為典型。許多投資者在取得土地時並未細究土地性質，亦未細究到底取得的是租賃權或是所有權。

就土地性質的部分，若取得的原土地性質與希望發展或使用的產業類型所需之土地性質不同，則需要變更土地性質才得以開發或使用土地，開展其投資產業。然此變更土地用途至少要五至十年，投資者很有可能因此遭受不可挽回之鉅額損失。

另外，亦要特別注意取得土地的方式是土地之租賃期還是所有權，若為租賃權（目前馬來西亞租賃期分別為30、60、99年），則沒有永久擁有土地的權利，投資者必須取得土地完整的所有權，才能永久的持有土地。