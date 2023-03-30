法務部花蓮調查站調查官、縣府消保官危正美查訪蛋商，了解市場蛋價。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮民眾排隊等候買蛋場景。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

全台都缺蛋，因雞蛋產地供應不足，花蓮盤商到貨量也銳減5成。因價格波動大，為查明是否有人為操作，法務部調查局花蓮調查站偕同縣府消保官室，聯合稽查花蓮雞蛋盤商，市場雞蛋進價確實有漲幅，不過波動仍屬正常範圍，暫查無囤積違法，調查站提出呼籲，如刻意哄抬物價、壟斷物資，將依刑法妨害農工商罪或依公平交易法偵辦，會密切注意物價情況。

蛋荒延燒，日前花蓮某市場出現大排長龍搶著買雞蛋場景，引發關注。縣府消保官危正美表示，為防範不肖業者哄抬物價、違法囤積或聯合壟斷等不法情事，28日偕同調查站前往雞蛋盤商訪查，瞭解市場交易現況，未來還會不定時查訪，以維護消費者權益，為民眾看緊荷包。

經實地訪查，縣轄內雞蛋盤商目前每週固定進貨二次，雞蛋到貨後隨即依合約全數供應給早餐店及通路販賣業者，尚無零售情形。目前每箱雞蛋（20斤）盤價大概落在1200元至1220元、常溫白蛋盤價1斤約70元至75元、常溫紅殼盤價1斤約80元，查緝人員初步認為，近期市場價格波動尚在正常範圍內，應無囤積居奇違法情事。

縣府農業處副處長張仁智表示，之前花蓮地區盤商每週供應約4000箱，現在只能供應約2000箱，供應量少了5成，貨源不足，不過在政府進口蛋應急下，市場需求量尚可，農業處也會密切注意市場供銷。

縣轄內蛋行盤商表示，花蓮蛋源為屏東及台東地區，近期雞蛋來源產區發生大規模禽流感疫情，雞蛋供應量減少；加上北部盤商跨區收購雞蛋前往大台北地區販售，導致花蓮市場雞蛋需求吃緊，亦為雞蛋價格上漲的原因。

花蓮縣調查站組長徐慶隆表示，調查局持續針對轄內異常價格的民生物資，如有人為不當操作，刻意哄抬物價、壟斷物資行為，查獲可依刑法第251條「妨害農工商」罪或依公平交易法偵辦。如發現是類情資或相關事證，可隨時聯繫通報調查站進行瞭解及調查。