酒駕新法在111年3月31日上路1年，台南市政府交通局累計公布第21批酒（毒）駕累犯名單20人，1年來已公布175人次，交通局表示，酒駕累犯名單公布措施執行後，台南酒駕肇事死傷人數下降約20％，統計因酒駕肇事致人死傷人數，從去年4月到12月間死亡8人、受傷737人，較前一年同期死亡20人、受傷911人，減少死亡12人、受傷174人。
南市府交通局表示，自修法公布酒駕累犯以來，2022年4月到12月間警察機關舉發台南酒駕違規共4920件，較前一年同期4811件，增加109件，約2.3％；因酒駕肇事致人死傷人數，較前一年同期降低20％，顯見警察機關執法強度增加及累犯名單公布等措施，對於遏止酒駕違規已有相當的成效。
交通局長王銘德表示，依照現行道路交通管理處罰條例第35條的規定，違規人如果在10年內有2次以上酒後駕車或拒測的情形，除了罰鍰、吊銷駕照、道路交通安全講習等處分外，還會被公告姓名、照片及違法事實，資料公布於交通局網站「台南市酒駕及拒測累犯者公布專區」。
交通事件裁決中心呼籲，酒駕除可能涉及刑法公共危險罪以外，違規人並有罰鍰、吊扣銷駕照、道路交通安全講習等處罰，所駕駛車輛也會連帶受到吊扣車牌2年的處分，違規累犯者更會被公告姓名、照片及違法事實。
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