【全程字幕】90度鞠躬道歉！親口認「狒狒是我們的」 六福村資深總監：感到無限哀傷 @ChinaTimes

六福村承認狒狒脫逃引發一連串事件，今天上午園方開記者會道歉引發眾怒，而開槍的林姓獵人，他是林務局專門負責有害鳥類埃及聖䴉的獵人，當天就是在例行巡查的路線上，之後才加入圍捕行動，未料引發後續打死狒狒事件。如今六福村坦承狒狒是從他們家脫逃，也跟當年引進外來種「埃及聖䴉」當觀賞鳥卻逃逸變成生態浩劫，兩次都是六福村管理不當惹禍，也都是由獵人在處理善後。

林姓獵人今天上午不接電話也不在家，鄰居表示，從事發以後他還是維持正常作息，每天出門上班，但看的出來心情相當低落。而六福村針對獵人態度強硬也說堅持提告，這件事林姓獵人日前也曾說過，已經有跟律師在討論，下一步仍要討論，但會配合調查，覺得自己冤枉又無辜。

林姓獵人日前受訪提到，自己當天是和另一位獵人在埃及聖䴉例行巡查的路線上，從苗栗苑裡到淡水八里，範圍廣大都是他的轄區。據了解，林姓獵人為泰雅族原住民，持自製合法獵槍，因為槍法精準，被林務局延攬成為埃及聖䴉射擊小組其中之一位成員，他也曾經上過電視接受訪問，對於處理有害鳥類非常有心得也有貢獻。

網友起底六福村黑歷史，當年也是六福村引進埃及聖䴉當觀賞鳥，之後有6隻脫逃繁衍，至今變成全台有上萬隻而引發生態浩劫，隨著林務局組成專案聘請專業人士及獵人協助移除外來種鳥類，數量才慢慢隨之減少，但不管是有害鳥類還是這次狒狒事件，林姓獵人都牽涉其中，他才說出覺得自己很委屈這一番話。