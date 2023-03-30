狒狒遭獵槍誤傷死亡，受到各界關注，有民進黨立委直接點名國民黨籍縣市首長應公開道歉，對此，國民黨立委王鴻薇批評，狒狒之死紛擾這麼久，民進黨政治人物就開始做政治操作，但想請問野生動物主管機關不就是農委會嗎？她痛批，農委會好像路人甲，一副在旁涼快，任由縣市政府處理混亂導致政治性操作。
針對綠委點名藍營縣市首長出來道歉，王鴻薇表示，想請問野生動物主管機關不就是農委會嗎？確實整個圍捕過程，第一線作業很混亂，而農委會對於相關縣市間的協調，還有獵人如果參與應該遵守那些規則，農委會不就是主管機關嗎？
王鴻薇批評，狒狒之亂農委會好像是路人甲，一副在旁涼快，任由縣市政府處理混亂導致政治性操作，請問一下這次狒狒之死的事件，農委會的腳色到底是什麼？可以置身事外嗎？
她特別提到，2年前看到有150幾隻進口貓，被農委會處決，「按照民進黨政治人物標準，那是不是應該出來道歉，當時農委會有道歉嗎？有說不應該處死進口貓嗎？如果有一定法規跟標準，為什麼到現在到了民進黨手上又變成雙標了呢？」
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