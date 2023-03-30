警方查扣聯繫用手機、開山刀、鋁棒、瓦斯槍及行車紀錄器等證物。（警方提供）

去年11月，竹聯幫明仁會涉嫌暴力討債，成員黃姓男子撂了3名未成年同夥至新北市永和某間KTV，直衝包廂強押被害人到三峽山區，扒光他上身狠狠海扁一頓，造成何男身心受創；警方28日持拘票和搜索票，兵分多處逮捕黃嫌及同案少年等4人到案，詢後移送地檢署偵辦。

據了解，被害何男與屬竹聯幫仁堂明仁會三峽分會的黃男有10萬元借貸糾紛，去年他和友人在永和區一間KTV聚會，歌才唱一半就遭人持刀械闖入，19歲黃嫌帶了同會另外3名成員，分別為17歲李男、16歲的陳男以及王男，被害人還沒來得及反應就被帶上賓士，一路來到三峽山區；接著嫌犯拿著球棒輪流痛毆凌虐，只見何男上半身全裸，整個人蜷縮在地上，幾近虛脫、痛苦不堪，一行人便驅車逃離。

永和分局偵查隊會同刑事局偵查第二大隊與第一隊共組專案小組，經數月追查鎖定犯嫌活動地帶，見時機成熟，本月28日8時許，順利拘提4名黃嫌及同案少年共犯3人到案，另查扣聯繫用手機、開山刀、鋁棒、瓦斯槍、賓士自小客車及行車紀錄器等證物；犯嫌到案後對涉案情節避重就經，推諉卸責。

全案詢後依違反組織犯罪防制條例、少年事件處理法、恐嚇取財及傷害等罪嫌，移送地檢署偵辦及少年法院審理；永和分局長李崇偉表示，絕不容許不法分子在轄區為所欲為，重申貫徹「幫派零容忍」掃黑立場，達民眾安居樂業的目標。